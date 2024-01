Rosenkohlauflauf mit Birnen und Haselnüssen

Zubereitung

Der Thymian ergänzt den Auflauf durch seinen leicht süßlich und bitteren Geschmack.

Thymianblätter abzupfen und mit Schmand, Brühe und Eigelb in ein Mixgefäß geben und zu einer cremigen Sauce mixen. Diese mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Vom Rosenkohl die äußeren Blätter entfernen und den Strunk etwas abschneiden. Dann halbieren und in einer Pfanne mit etwas Öl kurz und kräftig anbraten. Die Birnen schälen und das Kerngehäuse entfernen. Die Seiten in Scheiben schneiden.

Dann in eine Auflaufform abwechselnd den Rosenkohl mit der Außenseite nach oben und dann eine Reihe Birnenscheiben legen, bis die Zutaten aufgebraucht sind. Die vorbereitete Creme darüber gießen.Den Auflauf im Backofen bei 200° C ca. 20 Minuten lang backen. In der Zwischenzeit den Mozzarella kleinzupfen und die Haselnüsse leicht hacken.

In Haselnüssen stecken wertvolle Fette und Mineralien.

Nach 20 Minuten Mozzarella und Nüsse auf dem Auflauf verteilen und nochmals ca. 15 Minuten lang backen. Käse und Nusssplitter sollten schön gebräunt sein. Guten Appetit!