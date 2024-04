Blumenkohl in knuspriger Kräuter-Panade mit Käse-Dip

Das Rezept

von Lars Middendorf für vier Personen

Zutaten für Blumenkohl in Panade

1 großer Blumenkohl

3 Eier

100 g Mehl

Mehl 200 g Vollkornpaniermehl

1 kl. Bund Bärlauch

Bund Bärlauch 1 Handvoll Gartenkresse

ein paar Zweige junger Majoran oder Oregano

Salz, Pfeffer

1 Zitrone

Pflanzenöl zum Frittieren

Zutaten für den Käse-Dip

150 g Frischkäse

100 g geriebener Cheddar

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz

Zubereitung

Blumenkohl von Blättern und Strunk befreien, dann in größere Röschen zerteilen. Die Röschen in sprudelnd kochendem Salzwasser für zwei Minuten garen und in Eiswasser abschrecken. Anschließend gut abtupfen.

Bärlauch fein hacken. Dann mit dem Paniermehl und der Kresse in einem kleinen Mixer zerkleinern, bis das Paniermehl sehr fein und gleichmäßig grün gefärbt ist. Gut salzen.

Der Blumenkohl muss in Röschen zerteilt werden.

Eier aufschlagen und verquirlen.

Den trockenen Blumenkohl jetzt zunächst im Mehl wälzen, bis es die Röschen umgibt. Dann die Röschen durchs Ei ziehen und zuletzt mit dem Kräuter-Paniermehl umhüllen.

Tipp: Sollte die Panade nicht dicht genug sein, einfach noch eine Runde durch Ei und Paniermehl ziehen.

Zum Frittieren so viel Pflanzenöl in einen Topf geben, dass die Blumenkohlröschen darin schwimmen können. Das Öl auf ca. 175°C erhitzen.

Den Blumenkohl im vorgeheizten Öl braun und knusprig ausbacken. Nach ca. fünf Minuten ist er gar. Um das zu testen, einfach mit einem Messer hineinstechen.

Während der Blumenkohl frittiert, aus Frischkäse, Cheddar, Paprikapulver und Salz einen cremigen Dip anrühren.

Den gebackenen Blumenkohl mit einem Schaumlöffel aus dem Öl nehmen und kurz auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Zum Schluss mit etwas Zitronensaft beträufeln und mit dem Dip servieren.

Guten Appetit!