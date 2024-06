Rezept

Auberginen-Tatar und Röstbrot mit Kräuterbutter

von Eberhard Braun, für vier Personen

Zutaten für das Auberginen-Tatar

2 Auberginen, klein

1 Zwiebel

2 Essiggurken

1 Tomate, getrocknet

4 TL Kapern

4 TL Kapern

1 EL Tomatenketchup

1 EL Senf

2 EL Tomatenmark

2 EL Balsamessig, hell

2 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

1 EL Paprikapulver, edelsüß

etwas Pfeffer

2 EL Sojasoße

etwas Olivenöl

Zutaten für das Kräuterbaguette

1 Knoblauchzehe

50 g Butter, weich

50 g Butter, weich

1 EL Rapsöl

4 EL Kräuter, fein gehackt, z. B. Petersilie, Thymian, Schnittlauch

etwas Pfeffer

8 Baguette oder Ciabattascheiben

Außerdem

4 Essiggurken, klein

1 Spitzpaprika, rot

1 Zwiebel, rot

einige Kapern, nach Belieben

1 Bund Schnittlauch

Zubereitung

Die Aubergine wird oft in der mediterranen Küche verwendet und sorgt für einen süßlichen Geschmack.

Für das Tatar die Auberginen abbrausen und trockenreiben. Auberginen schälen, in sehr dünne Scheiben und anschließend in feine Streifen schneiden, dann fein würfeln. Die Auberginenwürfelchen in einer beschichteten Pfanne ohne Öl etwa 5 Minuten rösten. Salzen und etwas abkühlen lassen.

Zwiebel abziehen und fein würfeln. Essiggurken, getrocknete Tomate und Kapern ebenfalls fein hacken. Die lauwarmen Auberginenwürfel in einer Schüssel mit Zwiebeln, Essiggurken, Tomaten und Kapern mischen.

Ketchup, Tomatenmark, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Essig und Sojasoße untermischen und abschmecken. Abdecken und etwas ziehen lassen.

Der Knoblauch verleiht dem Tatar eine aromatische Würze.

Inzwischen den Knoblauch für das Röstbrot abziehen und fein hacken. Knoblauch, Butter und Öl mit einem Stabmixer pürieren. Kräuter unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen. Kräuterbutter auf die Brotscheiben streichen.

Brote auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im heißen Backofen, auf der mittleren Schiene bei 180 Grad Ober- und Unterhitze circa 5 Minuten rösten.

Das Auberginen-Tatar zum Servieren evtl. in einen Ring geben (Durchmesser circa 6-8 cm) oder mit zwei Esslöffeln Nocken formen und auf Tellern anrichten. Nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln.

Essiggurken, Spitzpaprika, Zwiebel, Kapern vorbereiten und fein würfeln. Schnittlauch in feien Röllchen schneiden. Das fein geschnittene Gemüse dekorativ mit dem Tatar anrichten und dem Röstbrot servieren.