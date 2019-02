Übrigens: Eier kommen gar nicht so viele hinein, denn die waren wertvoll, man konnte sie schließlich auch verkaufen. Wir reichern das karge Originalrezept allerdings noch mit Zwiebeln an, auch mit Schnittlauch oder Petersilie, und servieren im Frühjahr Wildkräuter aus der Wiese als Salat dazu. Das gibt Frische und Farbe.

Zutaten für vier Personen:

100 g durchwachsener Bauchspeck

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

nach Belieben auch 1 Chilischote

2 Eier

200 g Mehl

¼ l Milch

Salz

Pfeffer

1 Bund Schnittlauch

Zubereitung:

Den Speck in schmale Streifen schneiden und in einer Pfanne sanft auslassen. Noch bevor er knusprig wird, die fein gewürfelte Zwiebel hinzufügen, auch den durchgepressten Knoblauch und die fein gewürfelte Chilischote.

Inzwischen die Eier mit Mehl verquirlen, langsam die Milch unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schnittlauch in Röllchen schneiden und unterrühren.

In die Pfanne gießen und unter Rühren langsam so lange kochen, bis ein dicker Brei entstanden ist.

Beilage: Bauernbrotscheiben, auf die man den Eiermösch streicht oder in Scheiben verteilt. Außerdem ein Salat aus Kräutern oder sogar Wildkräutern: Spitzen von der Taubnessel mitsamt den Blüten, Giersch, Gänseblümchen, Wiesenschaumkraut (die Knospen und Blüten), Pimpinelle, Vogelmiere, Veilchen, Taubenkropf (auch Leimkraut genannt), Spitzwegerich, Schafgarbe, Löffelkraut, Knoblauchrauke und so weiter ...

Getränk: Apfelsaft oder Pils

Tipp: Am nächsten Tag lässt sich der Eiermösch in Scheiben schneiden und in Butter oder Öl knusprig braten.