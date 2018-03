42 Millionen Tonnen synthetische Textilfasern werden jedes Jahr verbraucht, so die International Union for Conservation of Nature ( IUCN ) in einer Studie aus dem vergangenen Jahr. Tendenz steigend: von 1992 bis 2010 stieg der Verbrauch um 300 Prozent.

Die Folgen der winzigen Wäschereste können drastisch sein. Im Jahr 2050, so haben Forscher Ellen Mac Arthur Stiftung errechnet, schwimmt in den Ozeanen gewichtsmäßig mehr Plastik als Fische. Und das Plastik findet sich auch verstärkt in der Nahrungskette wieder.