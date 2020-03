Corona-Quarantäne: Zuhause bleiben, online einkaufen

Lieferdienste auf dem Land noch selten

Übrigens sind Großstädter in Sachen Online-Lieferservice-Angebote deutlich im Vorteil. In Köln zum Beispiel gibt es doppelt so viele wie in Leverkusen. Das soll sich ändern: Die Handelsketten wollen das Geschäft auch auf dem Land ausbauen. Corona hat also dafür gesorgt, dass der Online-Versand von Lebensmitteln deutlich Fahrt aufgenommen hat.

Stand: 15.03.2020, 06:00