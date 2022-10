Video starten, abbrechen mit Escape Familie Rosenberger aus Paderborn Wir werden Camper. . 29:29 Min. . UT . Verfügbar bis 01.10.2023. WDR.

Wir werden Camper – Familie Rosenberger aus Paderborn

Stand: 28.09.2022, 14:30 Uhr

Wenn Melle Rosenberger sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Das wissen auch Ehemann Frank, der als Personalleiter in Paderborn arbeitet, die beiden Teenager Lili und Ben, sowie Nesthäkchen Leo. Der große Wunsch der dreifachen Mutter: ein eigenes Wohnmobil soll her!