07.06.1892 - Gründung Deutscher Vegetarierbund

Die Wurzeln des Vegetarismus liegen in der griechischen Antike und in Indien, wo sich die Menschen bereits vor tausenden vor Jahren aus religiösen Gründen fleischfrei ernährten. In Deutschland wurde dieser Ernährungsstil erstmals durch die Lebensreformbewegung im 19. Jahrhundert populär. | mehr