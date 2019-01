Stellen wir uns erstmal eine Detox-Kur vor. Ab sofort heißt es nur noch positiv denken. Denn Detox beginnt im Kopf. Dann kommt das Teufelszeug in die Tonne: Fleisch, Käse, Weißmehl, Süßigkeiten, Kaffee. Dazu Zucker und Frittiertes und Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten, alles weg.

Grüner Smoothie zum Frühstück

Stattdessen gibt es jetzt morgens einen grünen Smoothie mit Spinat, Rucola, Selleriestange und Ingwer. Den Rest des Tages Salat und dünne Brühe. Viel Wasser und Tees gehören auch dazu. Und äußere Anwendungen wie lauwarme Bäder, Pilates oder Sauna.

Manches davon klingt ja sogar ganz nett. Aber was hat es mit dem Entgiften auf sich? Und der Schlacke, dem "Gift des Alltags", das sich tief in Organen und Zellen abgelagert haben soll, und jetzt endlich rausgespült wird?

"Schlacke" konnte nocht nicht nachgewiesen werden

So schön die Vorstellung auch scheint, aus Sicht der Ernährungsmedizin ist "Detoxen" Quatsch. Die sagenumwobene "Schlacke"? Gibt es gar nicht. Jedenfalls konnte man sie nie wissenschaftlich nachweisen.



So hat zum Beispiel die britische Stiftung "Sense About Science" 15 Produkte mit Detox-Label untersucht, darunter Tees, Duschgels, Peelings, Shampoos, Nahrungsergänzungsmittelom, sogar ein Wasser war dabei. Am Schluss stellten sich alle Produkte als absolut wirkungslos heraus.