Preisträger*innen 2016

In Köln wurde am 18. September 2016 der WDR Kinderrechtepreis verliehen. Anlass war der Weltkindertag am 20. September. Den ersten Preis erhielt das Duisburger "Kinder- und Jugendhaus Beeck", das Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ein Zuhause bietet. Der zweite Preis wurde an "burundikids e.V." vergeben. Das Kölner Hilfswerk kümmert sich um Straßenkinder in Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt. Mit dem dritten Preis wurde die "Alte Feuerwache Wuppertal" für ihre Bemühungen gewürdigt, hochbelasteten Kindern Stabilität und eine verlässliche Perspektive zu bieten. Das Kölner Aktionsbündnis "Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien e.V." wurde mit einem nicht dotierten Sonderpreis geehrt. | mehr