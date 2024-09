Carolin Kebekus wird Patin des WDR Kinderrechtepreises

Carolin Kebekus

Als Patin des WDR Kinderrechtepreises will Comedian, Schauspielerin und Sängerin Carolin Kebekus das Bewusstsein für die Bedeutung von Kinderrechten stärken: „Wenn unsere Jüngsten nicht gehört werden, müssen die Erwachsenen laut werden! Denn viele von ihnen können vom Schutz vor Gewalt oder Chancengleichheit nur träumen – auch in Deutschland.“, sagt die frisch gebackene Mama und Kinderrechte-Patin. „Deshalb ist es so wichtig, entsprechenden Initiativen eine Bühne zu bieten. Ich bin froh, dabei mithelfen zu können.“

Carolin Kebekus und der WDR Kinderrechtepreis machen Engagement sichtbar

Beim WDR Kinderrechtepreis engagiert sich Carolin Kebekus, die dafür bekannt ist, dass sie in gesellschaftskritischen Fragen kein Blatt vor den Mund nimmt, mit der ihr ganz eigenen Bestimmtheit. Der WDR Kinderrechtepreis zeichnet nämlich Projekte, Personen oder Initiativen aus NRW aus, die sich auf vorbildliche Weise für Kinderrechte einsetzen.

Passt also perfekt zu Carolin Kebekus‘ Anliegen.

80 spannende Bewerbungen – Preisverleihung am 20. September

80 spannende Bewerbungen sind allein 2024 eingegangen. Von Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen, die sich stark machen für das Recht der Kinder auf Bildung, gesunde Ernährung oder Inklusion. Die versuchen, Diskriminierung zu verhindern, die Geflüchtete unterstützen oder Kindern helfen, die sexualisierte Gewalt erfahren mussten. Weitere Initiativen nehmen Kinder schwer kranker Eltern oder erkrankte Kinder selbst in den Blick oder fördern die Schulkarrieren von Kindern mit Lernpartnerschaften.

Mit #KINDERstören und dem WDR Kinderrechtepreis für Kinder-Anliegen kämpfen

Dass Carolin Kebekus die Rechte der Kinder ein Herzensanliegen sind, wissen wir spätestens, seit sie am 18. August 2024 zur besten ARD-Sendezeit den Bildschirm kaperte und den Tatort um 15 Minuten nach hinten schob. Gewohnt scharfzüngig wies sie darauf hin, wo Kindern hierzulande noch nicht die Rechte gewährt werden, die ihnen nach der UN-Kinderrechtskonvention zustehen. Dafür hat sie sogar ihre Babypause unterbrochen.

Zum 15. Mal: Der WDR Kinderrechtepreis für vorbildliche Initiativen

Der WDR Kinderrechtepreis wird am Weltkindertag, dem 20.9.2024 zum 15. Mal verliehen. Er ist mit insgesamt 5.500 Euro dotiert. Die drei Preisträger-Initiativen nehmen die Preise am 20. September 2024 ab 16.00 Uhr live bei WDR 5 in einer einstündigen Radiosendung entgegen.