Und passender zur heutigen Zeit könnte das Motto nicht sein: Einerseits erinnert es stark an die Flower-Power-Zeit der 60er und 70er Jahre, die bis heute für "Peace, Love and Happiness" steht. Nach einer friedlichen Welt, nach Glück und Unbeschwertheit sehnen sich viele Menschen im Moment, die Zeit ist geprägt von Krieg, globalen Krisen und Unsicherheit. Der Karneval kann natürlich weder Krisen beenden noch Frieden schaffen, aber er lässt uns einen "Traum auf Zeit" leben, in dem wir gemeinsam feiern, tanzen, Zeit miteinander verbringen.

Die Jecken wissen um die Brüchigkeit ihrer Sessionsträume, aber sie kennen auch die Energie, die sie den Menschen für den Alltag mitgeben! " Der Karneval spendet in schweren Zeiten Trost, Freude, Gemeinschaft und auch ein bisschen Hoffnung ", erklärt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval und Moderator der Proklamation. Das designierte Kölner Dreigestirn der Session 2025 stellt zum ersten Mal die StattGarde Colonia Ahoj e.V.: René Klöver als Prinz René I., Michael Samm als Bauer Michael und Hendrik Ermen als Jungfrau Marlis werden als jeckes Trifolium die Menschen begeistern.

Der Name Marlis ist eine Hommage an die verstorbene Mottoqueen Marie-Luise Nikuta. Sie wurde vor allem bei der Stattgarde gefeiert und verehrt, war Ehrenmitglied und komponierte sogar das Vereinslied! Wie im Vorjahr wird sich der Abend auch 2025 getreu dem Motto in eine "Traumrevue in drei Akten" gliedern, auf die wir gespannt sein dürfen!

Mit dabei sind unter anderen "Blötschkopp" Marc Metzger mit einer ganz besonderen Überraschung, Ex-Höhner Hannes Schöner, der Prinz Karneval 2023 Boris Müller als "Doofnuss", und auch in diesem Jahr wieder: J.P. Weber in der Rolle des legendären Karnevalisten "Horst Muys" sowie der Schauspieler und Comedian Fatih Cevikkollu als "Kölscher Pate". Durch den Schlussakt führen musikalisch Kasalla!