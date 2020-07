Das verzögert einen deutschlandweiten Zusammenschluss der Holocaust-Überlebenden. Zwar entstehen in allen vier Besatzungszonen Komitees der von den Alliierten befreiten Juden.

Als Übergang gedacht

Aber noch im Frühjahr 1950 heißt es in der allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland: "Als einzige Gemeinschaft stehen wir heute dort, wo wir 1945 standen. Flüchtlinge und Heimatvertriebene, ehemalige Berufssoldaten, alle verfügen heute über bundeseinheitliche und in ihrer Schlagkraft nicht zu unterschätzende Organisation. Wir nicht!"

Nach heftigen internen Diskussionen ist es soweit: Am 19. Juli 1950 treffen sich Delegierte aus den vier Besatzungszonen in einer Privatwohnung in Frankfurt am Main und gründen den "Zentralrat der Juden in Deutschland". Er soll bis zur Ausreise die gemeinsamen Interessen vertreten.