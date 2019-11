Entstanden in 33 Monaten

An den Gründer des Planetariums erinnern sich viele Bochumer noch heute. Bereits 1946 hat der Weltraumforscher Heinz Kaminski in ihrer Stadt eine Volkssternwarte eröffnet und dort 1957 für eine Sensation gesorgt: Als einer der ersten Menschen empfängt Kaminski das Funksignal des sowjetischen Satelliten Sputnik I und sendet es hinaus in die Welt.

Kaminski nutzt seine Reputation und setzt bei den Stadtvätern den Bau eines 3,5 Millionen D-Mark teuren Planetariums durch. In 33 Monaten entsteht das Gebäude, gekrönt von einer 15 Meter hohen Edelstahlkuppel mit einem Durchmesser von 40 Metern.

Zeiss-Projektoren schaffen perfekte Illusionen

Zeiss-Projektor Universarium IX des Planetariums Bochum

Am 6. November 1964 kann das erste deutsche Großplanetarium der Nachkriegszeit eingeweiht werden. Kernstück des Sternentheaters ist ein Zeiss-Bildwerfer mit 150 Einzelprojektoren.

Anfangs erzeugen nur Dias die Illusion der wandernden Gestirne. Nach mehreren technischen Aufrüstungen sorgt heute der digitale Sternenprojektor "Universarium IX" mit lichtstarken LED -Einheiten für ein naturgetreues Abbild der Himmelswelten.

Raumflüge durch die Datenbank

Die faszinierende Reise beginnt mit dem Blick zum irdischen Sternenhimmel. Dann entführt "Universarium IX" den Besucher mit einer aufwendigen audiovisuellen Show in die Tiefen des Alls.

" Man fliegt wie in einem virtuellen Fahrzeug durch den gesamten Kosmos ", sagt Helmut Schüttemeier, technischer Leiter des Planetariums. Dabei fliege man eigentlich durch ein hochkomplexes Rechnersystem, das die gesamten Daten des bekannten Weltraums beinhalte.

Ein Team aus Astronomen, Technikern und Grafikern sorgt regelmäßig für neue Besucherattraktionen im Bochumer Planetarium. Heute kann man in dem inzwischen denkmalgeschützten Kuppelbau auch Konzerten oder Lesungen namhafter Autoren lauschen – und sogar heiraten.