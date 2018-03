Verbale Ohrfeigen vom Trainer

Die Illoyalität seiner Spieler trifft den väterlichen Trapattoni tief. Wie tief, das wird am 10. März 1998 bei einer denkwürdigen Pressekonferenz sichtbar. Im Trainingsanzug stürmt der erfolgreichste Vereinstrainer der Welt vor die Journalisten.

Gentleman Giovanni Trapattoni als Nationalcoach Irlands

Vom ersten Satz an macht der Italiener, sonst die Contenance in Person, die Tonlage klar: " Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihren Profi, was sie sind. " Das Manuskript, auf dem sich der meist abenteuerlich radebrechende Trapattoni Stichpunkte in Deutsch notiert hat, bleibt unbenutzt.

Mit rot angelaufen Gesicht und vor Wut blitzenden Augen nimmt Trapattoni zuerst die Mannschaft auseinander. Immer wieder knallt seine flache Hand auf den Tisch. Dann knöpft er sich mit überschlagender Stimme die Spieler einzeln vor und verteilt verbale Ohrfeigen, die in die Alltagssprache eingehen: " Spieler, die waren wie Flasche leer " und " Struuunz! Waaas erlaube Struunz? "

Der Maestro fühlt sich veralbert