Der Ruhrpott wird ein bisschen britisch

Geboren wird Mulvany 1806 in der Nähe von Dublin. Als Landvermesser ist er für den Bau von Kanälen zur Trockenlegung der Sümpfe Irlands zuständig. Als die unter den Kartoffeln wütende Kraut- und Knollenfäule eine mehrjährige Hungersnot verursacht, wird das Projekt eingestellt und Mulvany entlassen. Er wandert nach Westfalen aus, wechselt das Ingenieurs-Metier und besucht 1854 auf der Suche nach unterirdischen Kohlefeldern erstmals das Ruhrgebiet. Er wird fündig – und steigt selbst als Manager ins Geschäft ein.

Beim Ruhr-Kohleabbau setzt Mulvany auf das in England bereits bewährte "Tubbing-Verfahren" mit einem in die Tiefe gehenden Schacht und einem schmalen Förderband. Nach Hibernia gründet er in Herne mit dem Kapital seiner Geldgeber die Zeche Shamrock und in Castrop-Rauxel Erin. Dort kauft er zudem riesige Ländereien auf. Und er baut für die englischen Bergleute und Ingenieure neben einer Kirche auch anglikanische Kapellen und Missionen: Rund 50 sollen es zeitweise gewesen sein.

Über 40 Denkschriften

Aber auch Mulvany zweite Karriere im Ruhrgebiet dauert nicht ewig. Als er Kohle aus dem Ruhrpott auf eine unwirtschaftliche Tour nach Südamerika verschifft, wird er 1864 von seinen Investoren vor die Tür gesetzt. 1866 gründet er mit der Preußischen Bergbau- und Hütten- AG seine eigene Firma. Elf Jahre später sorgt eine Wirtschaftskrise auch dort für das frühe Aus. Trotzdem wird der inzwischen auch schwerhörige Mulvany Vorsitzender des ersten großen Industrielobby-Verbandes in Westdeutschland.

In über 40 Denkschriften äußert sich Mulvany zu wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen. Unter dem Titel "Praktische Vorschläge zur Beseitigung der Transportnoth" fordert er etwa einen Emscherkanal für die Schifffahrt: 42 Jahre vor Eröffnung des Rhein-Herne-Kanals. Mulvany stirbt am 30. Oktober 1885 in Düsseldorf.