1967 beschließt die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ), die Seuche zum Testfall für die Ausrottung einer Infektionskrankheit zu machen. Jeder Verdachtsfall, ganz gleich in welchem Land, wird nun verfolgt und mit Massenimpfungen bekämpft. Am 26. Oktober 1979 kann die WHO in Nairobi verkünden: Die Welt ist pockenfrei.