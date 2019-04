Drei Tage Gefängnis oder 50 Mark Geldstrafe

Auch damals im Reichstag in Berlin sind die Debatten laut und heftig. " Meine Herren, es werden Gefängnisstrafen angedroht. Ich meine, wir hätten im Deutschen Reiche schon mehr als hinreichende Gelegenheit, eingesperrt zu werden ", sagt ein Sprecher sarkastisch. Mit drei Tagen Gefängnis oder bis zu 50 Mark Geldstrafe müssen Impfgegner rechnen. So soll es im Gesetz, in Paragraph 14, verankert werden. Denn der Staat habe die Pflicht, die Freiheit des Einzelnen soweit einzuschränken, als es das wohlerkannte Interesse der Gesamtheit verlangt, so die Befürworter.

" In den 1870er-Jahren sind sogenannte Volksseuchen omnipräsent, und gerade die Pocken spielen eine ganz entscheidende Rolle ", sagt der Historiker Professor Malte Thießen aus Münster, der das LWL -Institut für westfälische Regionalgeschichte leitet. Wer die Pocken überlebt, den zeichnen Narben für ein Leben lang: Bei der Erkrankung bedecken schwarze Blattern und blutgefüllte, eiternde, stinkende Pusteln den Körper. Viele Erkrankte erblinden oder werden taub, behalten Hirnschäden zurück oder eine Lähmung. Rund 30 Prozent der Infizierten sterben. In den 1870er-Jahren eskaliert die Lage schließlich.

" Der deutsch-französische Krieg bringt eine Menge an französischen Kriegsgefangenen in das Deutsche Reich und die schleppen die Pocken ein ", erklärt Malte Thießen. 150.000 Tote gibt es in der Zivilbevölkerung. Aber nur wenige Tote bei den Kriegsgefangenen – denn die sind größtenteils geimpft.

Kinder werden von der Polizei zum Arzt geschleppt