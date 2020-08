Safeknacker für die Alliierten

Spannenden Romanstoff böte auch Ungers eigener Werdegang. 1921 in Breslau geboren, studiert er Maschinenbau und gehört als Schwimmer zum Olympia-Nachwuchskader. Im Zweiten Weltkrieg meldet er sich freiwillig zur Marine und überlebt den U-Boot-Krieg als Torpedomechaniker.

Zurück aus britischer Gefangenschaft wird Unger in Gelsenkirchen-Buer heimisch. Als es ihm gelingt, die zerschossene Rathausuhr zu reparieren, engagieren ihn die Alliierten, um Panzerschränke der Nazis zu knacken. Später betreut er als Bauleiter Großprojekte des Siemens-Konzerns, bis er das Schreiben von Western zu seinem Beruf macht.

Unger erobert sogar die USA

Als Bestsellerautor liefert G. F. Unger wie am Fließband bleihaltige Stories über tapfere Helden, die die Schwachen, meist Frauen, beschützen, und das Böse bekämpfen - aufrecht bis zur letzten Patrone. " An sich glauben! Nie aufgeben! Das ist die Botschaft aller Western auf den einfachsten Nenner gebracht ", lautet Ungers Credo.