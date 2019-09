Sie schweben in wallenden Gewändern durch runde Klassenzimmer, spielen lieber Blockflöte als Computerspiele, klatschen Mathe-Formeln und tanzen ihren Namen: So lauten gängigen Vorurteile über Waldorfschüler. Wissenschaftliche Studien belegen indes, dass die auf Rudolf Steiner zurückgehende Pädagogik überaus erfolgreich ist.

" Es geht letztlich um den Leistungsbegriff ", betont auch Dietrich Esterl, der zunächst an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart Schüler und lange Zeit dort Lehrer war. " Wir versuchen, nicht irgendwelche willkürlich festgelegten Inhalte zu erreichen, sondern die Schüler sollen möglichst vielfältige Fähigkeiten entwickeln. " Die Uhlandshöhe ist die erste Freie Waldorfschule überhaupt. Am 7. September 1919 wird sie eröffnet.