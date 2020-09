Arztbesuch für wenige Pfennige

Eine ungerechte Situation, findet auch Hermann Hartmann. Als "Praktischer Arzt und Geburtshelfer" weiß er um die Nöte seines Standes und beklagt, dass die " Bezeichnung Honorare oft zu euphemistisch klingt ".

Für die Behandlung eines Patienten zahlen die Krankenkassen häufig nur Pfennigbeträge. Dafür erhalten Hausärzte von reichen Bürgern einen Honorar-Ausgleich.

Immer mehr Ärzte

Doch durch den Studienboom Ende des 19. Jahrhunderts lassen sich immer mehr Ärzte nieder, die Zahl der Privatpatienten pro Praxis sinkt. Lokale Streiks und Proteste bringen nur mäßigen Erfolg. Hartmann ist überzeugt, dass die Ärzte – wie die Gewerkschaften der Arbeiter zuvor – nur als große Einheit die Situation verbessern können.