Sätze seitdem kaum erhöht

Heute stehen Ärzte, Krankenkassen und Politik aber wieder vor den gleichen Problemen wie damals: Zum einen sind die Sätze seitdem kaum erhöht worden. Stattdessen dürfen Ärzte heute auch ohne Begründung die Grundgebühren um das 2,3-fache steigern.

Zum anderen ist auch die Liste an sich veraltet. " Wenn Methoden noch nicht enthalten sind, dann können diese nach einer in Art und Umfang ähnlichen Leistung abgerechnet werden ", erklärt Tanja Wolf von der Verbraucherzentrale. So kann ein Mann an der Prostata operiert werden, auf der Abrechnung steht aber Augen-OP.

Das ist skurril und verwirrend zugleich. Eine Reform der GOÄ ist also wieder mal bitter nötig. Doch es gibt ein altbekanntes Problem: Seit Jahren können sich alle beteiligten Parteien nicht einigen.