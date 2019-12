Die Aussichten Theodor Fontanes sind miserabel. 57 Jahre ist er alt, verheiratet, Vater mehrerer unehelicher Kinder – und finanziell am Ende. Gerade hat er eine lukrative Stelle als erster Sekretär bei der Akademie der Künste gekündigt, die ihm Freunde vermittelt haben, weil er der Aufgabe nicht gewachsen ist. Zum wiederholten Male steht er nach nur drei Monaten auf der Straße.

Da besinnt sich Fontane auf das, was er am besten kann: auf das Schreiben. Durch zahlreiche Artikel und Reiseberichte hat er sein Talent bereits unter Beweis gestellt, 1878 gibt er mit "Vor dem Sturm" sein Romandebüt. Im Herbst des Lebens wird der alte Wunsch, als freier Schriftsteller zu leben, endlich wahr. In den nächsten 22 Jahren seines Lebens wird Fontane, unterstützt von seiner Frau Emilie, mit 14 Romanen sowie zahlreichen Novellen und Balladen zum wichtigsten Vertreter des poetischen Realismus avancieren.