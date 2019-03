"Mama war Portugiesin und mein Daddy war aus Rom. / Sie war beinah eine Riesin, er dagegen mehr ein Gnom. / Sie nahm es genau mit ihrer ehelichen Pflicht. / Mama hat es überstanden, doch der Daddy leider nicht. / Etwas später kam dann ich und sagte: 'Mama, how are you?' / Aber Mama war verstimmt und brummte nur: 'Wer bist'n du?'"

Die Geburt von Liedermacher Ulrich Roski, die er 1971 in seinem Song "Lonesome Rider" besingt, soll sich so oder so ähnlich am 4. März 1944 in Prüm in der Eifel abgespielt haben.

Statt in der Prärie wächst Uli jedoch im Berliner Arbeiterviertel Wedding auf. Einer seiner Klassenkameraden, Reinhard Mey, wird Sänger.