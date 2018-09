Miteinander atmen, aufeinander hören

Gesangsensembles versuchen aus einzelnen, individuellen Stimmen einen einheitlichen Klang herauszuarbeiten. " Wie bei einem Orchester: Da möchte man auch nicht nur die ersten Geigen hören, sondern den ganzen Orchesterklang ", erklärt Professor Erik Sohn von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. " Das geschieht zum Beispiel über die Angleichung der Vokale: also je nachdem wie offen oder geschlossen ein A klingt. "

An diesen Details arbeiten die Comedian Harmonists damals anderthalb Jahre lang. " Sie lernten, miteinander zu atmen, aufeinander zu gucken, aufeinander zu hören, kleine Dinge zu regulieren ", erklärte Erwin Bootz später.

Fans in ganz Europa

Dann haben sie endlich ihren ersten Schallplattenvertrag und ersten großen Auftritt: am 28. September 1928 im Großen Schauspielhaus in Berlin. Danach wollen alle die Comedian Harmonists hören.

In ganz Europa verkaufen sie massenhaft Platten. " Was sie gemacht haben, war eine ganz neue Form. Und die Lieder waren wunderschön, gingen ins Ohr: 'Wochenend und Sonnenschein', hat man am meisten gehört im Radio ", sagt die Zeitzeugin Marianne Schwaiger.

Doch all die Ohrwürmer nützen ihnen nichts: Sie geraten sie auf die Abschussliste der Nationalsozialisten. Die drei jüdischen Sänger Collin, Cycowski und Frommermann fliehen 1935 ins Ausland. Alle Comedian Harmonists überleben den Zweiten Weltkrieg, treten aber nie wieder gemeinsam auf.

Stand: 28.09.2018, 00:00