Neuer Serienhit des "Flipper"-Produzenten

Der smarte Chef der Tierstation mitten im afrikanischen Busch heißt Marsh Tracy; Daktari, der Arzt und Doktor, nennen ihn die Einheimischen. Die Lieblinge der Zuschauer aber sind weder Tracys hübsche Tochter Paula noch seine beiden Assistenten, sondern zwei tierische Bewohner von Wameru: Clarence, der schielende Löwe und Judy, die vorwitzige Schimpansin.