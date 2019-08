Von Zermatt aus fährt Theodor W. Adorno 1969 in den Schweizer Bergen immer höher hinauf. " Die Luft war wohl zu dünn für das schwache Herz ", sagt Dirk Braunstein vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, wo Adorno lange Jahre wirkte. Der 65-jährige Adorno, Professor für Philosophie und Soziologie, stirbt am 6. August 1969 an einem Herzinfarkt.

Später schreiben manche, Theodor W. Adorno sei an gebrochenem Herzen gestorben. Tatsächlich sagte er am Tag vor dem Urlaub gegen einen seiner begabtesten Studenten aus. Adorno, einer der liberalsten Professoren Frankfurts, ein Gegner von Polizei- und Überwachungsstaat, hatte seine eigenen Studenten angezeigt. Im Januar 1969 wollten sie das Institut für Sozialforschung, seinen Elfenbeinturm, stürmen.