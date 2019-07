Unglücksschütze Andrés Escobar reist nach Kolumbien zurück. Er gilt als Vorbild-Fußballer mit ausgesprochen guten Manieren. "Er war der beliebteste Fußballspieler zu dieser Zeit" , erklärt Zagatta. Escobar will sich der Kritik stellen. In einem Zeitungsbericht entschuldigt sich der 27-Jährige für sein Eigentor und schließt mit den Worten: "Ich sehe euch bald, weil das Leben damit nicht aufhört".

Streit auf dem Parkplatz

Ein Irrtum, wie sich wenig später herausstellen wird. In der Nacht zum 2. Juli 1994 gerät Andrés Escobar, der mit dem berühmten Drogenboss nur den weit verbreiteten Namen teilt, beim Verlassen eines Restaurants in einen Streit und wird erschossen. Sofort wird wild spekuliert: Die Drogenmafia habe den Fußballer ermorden lassen. Auch enttäuschten Fans wird die Tat nachgesagt.