Auf einem Schilfboot über den Atlantik

Auch kulturelle Gemeinsamkeiten zwischen dem alten Ägypten und Vorderasien mit dem präkolumbianischen Südamerika entstanden nicht zufällig, davon ist Heyerdahl überzeugt: " All diese alten Zivilisationen verehrten die Sonne als ihren Gott ." Und Pyramiden wurden nicht nur am Nil errichtet, sondern auch in Peru und Mexiko.

Zwei Jahrzehnte nach der Kon-Tiki will Heyerdahl den Nachweis führen, dass bereits die alten Ägypter den Atlantik überquert haben könnten. Er beauftragt Schiffsbauer aus dem Tschad, nach antiken Vorbildern ein Papyrusboot zu bauen. Bündel für Bündel wird es aus äthiopischem Schilf zusammengeflochten und auf den Namen des Sonnengottes Ra getauft.

Am 25. Mai 1969 sticht Heyerdahl in Safi in Marokko mit der "Ra" in See. Unter der Flagge der Vereinten Nationen will er in fünf Monaten die Karibik erreichen. Doch das Papyrusboot ist dem rauen Atlantik nicht gewachsen. Nach 5.000 Kilometern und etlichen Havarien muss Heyerdahl die "Ra" kurz vor dem Ziel aufgeben.

Pioniertat gegen die Meeresverschmutzung

Überzeugt von seiner Kulturtransfer-These lässt Thor Heyerdahl die "Ra II" bauen – wieder aus Papyrus, diesmal aber konstruiert von Indianern am Titicaca-See und in wesentlichen Details exakter nach historischen Abbildungen.

Experimentalarchäologe und Umweltpionier Heyerdahl 1998

Mit der "Ra II" gelingt es dem weltbekannten Archäologen und Ethnologen 1970 tatsächlich, von Marokko aus in 57 Tagen nach Barbados zu segeln. Damit beweist Heyerdahl: Zumindest in der Theorie hätten die alten Ägypter - lange vor Kolumbus- in die Neue Welt segeln können.