In der Geschichte der Fußball-Bundesliga mangelt es nicht an dubiosen Torentscheidungen. Was sich jedoch am 32. Spieltag der Saison 1993/94 abspielt, ist der ARD am Tag darauf sogar einen "Brennpunkt" wert: " Heute ist es keine Amigo- oder verzwickte Steuergeschichte. Heute ist es ein Tor, das keines war ."