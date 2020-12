Nicht nur durch die Religion sind die Menschen in Irland tief gespalten. Bereits im Mittelalter erobern Engländer große Teile der grünen Insel. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts siedelt die englische Krone gezielt Protestanten in Nordirland an, was zur völligen wirtschaftlichen und politischen Entrechtung der traditionell katholischen Bewohner führt.

1801 hört der irische Staat auf zu existieren und wird dem Vereinigten Königreich einverleibt. Doch Ende des 19. Jahrhunderts erstarken nationalistische Bewegungen und fordern Irlands Unabhängigkeit.