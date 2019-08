" Überall auf der Welt sieht man den Friedensprozess in Irland als abgeschlossene Sache an. Aber das stimmt nicht ", sagt die Politikwissenschaftlerin Marisa McGlinchey von der Universität Coventry. " Wenn man sich die Polizeistatistik anschaut, findet man eine erstaunlich große Zahl konfiszierter Waffen, Munition und geplanter Bombenanschläge – aber die meisten Vorfälle schaffen es nicht in die Schlagzeilen ", sagt sie.

Katholiken fühlen sich systematisch benachteiligt