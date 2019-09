Die deutschen Soldaten sollen im Rahmen der ISAF -Schutztruppe mit UNO -Mandat nicht kämpfen, sondern Aufbauhilfe leisten.

30.000 Liter Kraftstoff

Brücken, Brunnen und Schulen bauen - das ist 2009 kaum noch möglich. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. Am 3. September 2009 entführen sie zwei Tanklastwagen mit 30.000 Litern Kraftstoff.

Während der Flucht bleiben sie auf einer Sandbank stecken. Nach Bundeswehr-Informationen befindet sich dort die gesamte Taliban-Führung des Distrikts.

Zwei Regelverletzungen

Oberst Klein will einen Luftschlag anfordern. US -Kampfflugzeuge kommen aber nur, wenn die Bundeswehr in Kämpfen steckt. Genau das lässt Klein melden - eine Falschangabe und die erste Verletzung der Einsatzregeln.

Die zweite: Klein verlässt sich auf einen einzigen afghanischen Informanten, der zudem nicht vor Ort ist.

Zögernde Piloten

Tatsächlich aber haben die Taliban die Laster inzwischen aufgegeben und verschenken das Benzin. Auf Live-Bildern, die die US -Kampfflugzeuge an die Bundeswehr übermitteln, sind über 100 Menschen zu sehen.

Dass alle Talibankämpfer sind, widerspricht jeder Erfahrung. Die beiden US -Piloten haben Bedenken, die Menge zu bombardieren. Fünf Mal schlagen sie vor, im Tiefflug über die Sandbank zu fliegen, um die Menge zu vertreiben.

Minister entlassen

Fünf Mal lehnt Oberst Klein ab. Als die Bomben einschlagen, sind viele Taliban längst weg - auch ihr Kommandeur.

In Berlin lässt Verteidigungsminister Franz-Josef Jung dementieren, dass Unbeteiligte zu Schaden gekommen sind. Später muss er gehen, weil er die Öffentlichkeit wissentlich falsch informiert hat.

Zum General befördert

Die Bundesregierung zahlt an die Familien von 91 zivilen Opfern je 5.000 Dollar - ausdrücklich ohne Schuldeingeständnis.

Die Bundesanwaltschaft stellt 2010 ein Ermittlungsverfahren gegen Oberst Klein ein. 2013 wird er zum General befördert.