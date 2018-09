Am Ufer des Flusses Clyde im schottischen Glasgow drängen sich am 27. September 1938 rund 300.000 Menschen. Gekleidet in ihren besten Anzügen und feinsten Kleidern warten sie auf die Schiffstaufe der "Queen Elizabeth".

Der Dampfer ist nicht irgendein Schiff, sondern das Größte seinerzeit. Taufpatin ist dem Anlass entsprechend die Frau des Königs, "Queen Elizabeth", später besser bekannt als "Queen Mum".