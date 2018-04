Ein Jahr, das alles ändert

Obwohl Elizabeth Bowes-Lyon nach den Hausgesetzen als Bürgerliche gilt, gestattet Georg V. die Heirat. Am 23. April 1923 tritt Albert, der Urenkel Queen Victorias, in der Westminster Abbey mit Elizabeth vor den Traualtar. " Sie schienen an niemanden zu denken als aneinander ", schwärmt anderntags die "Times".

Für das Paar beginnen relativ unbeschwerte Jahre im Schatten von Alberts älterem Bruder David - dem Kronprinzen. Ausgedehnte Reisen wechseln mit langen Nächten in Londoner Edel-Clubs. Als 1926 ihre erste Tochter Elizabeth geboren wird, scheint es ausgeschlossen, dass diese jemals den Thron besteigen würde.