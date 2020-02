Bei dem Kooperationsspiel "Die Siedler von Catan" bekommen die Spieler mit jedem Würfelwurf Rohstoffe zum Bauen; Holz, Lehm oder Stein zum Beispiel. Weil sie untereinander tauschen können, bleiben die Spieler beim Feilschen ständig miteinander in Kontakt.

" Bei vielen Spielen ist es so: Wenn man nicht an der Reihe ist, schaut man zu. Hier überlegt man die ganze Zeit mit: Was hat wer bekommen? Könnte ich tauschen? Bringt mir das etwas? ", erklärt die Catan-Spielerin Hanna.

Diese soziale Dynamik kommt bei Frauen gut an. Und Klaus Teuber bestätigt: " Wenn Frauen gern mitspielen, hat ein Spiel mehr Erfolgsaussichten. "

Zufälle machen Leben interessant

Dabei kann Catan seine Spieler auch kunstvoll schikanieren, nämlich wenn der Räuber kommt und alle Erträge zunichte macht. Das Pech ist gewollt: Der Zufall, meint Klaus Teuber, muss immer mitspielen.

" Ein Spiel ist wie ein kleines Leben ", sagt er. " Das Glück spielt eine wichtige Rolle. Ein Leben ist nur deswegen interessant, weil es Zufälle gibt. " Mindestens ebenso wichtig sei aber, dass die Spieler dem Zufall mit Strategie und Taktik begegnen können.

2020-02