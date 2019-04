Tüftler ohne Vermarktungstalent

Angeblich braucht der 53-jährige Erfinder nur drei Stunden, um den Prototyp seiner "Safety Pin" zu formen. Dazu biegt Hunt ein Stückchen Draht zu einer Schenkelfeder; das spitze Ende hakt er in eine Sicherheitsöse am anderen Ende ein. Durch die Federspannung kann sich die geschlossene Nadel nicht öffnen.

Sie sei " sowohl geeignet für den Gebrauch als Schmuckstück, als auch für normale Kleidung oder die Kinderstube ", schreibt Hunt zu seiner Erfindung. Am 10. April 1849 erhält er das US -Patent für seine drahtige Kleiderschließe. Weil er derart knapp bei Kasse ist, dass er nicht einmal geliehene 15 Dollar zurückzahlen kann, verkauft er das Patent für 400 Dollar.

Insgesamt 26 Patente sichert sich Walter Hunt, etwa für eine Nähmaschine, einen Füllfederhalter und ein Repetiergewehr. Als Tüftler mit Leib und Seele gehen ihm die Ideen nicht aus; an ihrer gewinnbringenden Vermarktung jedoch scheitert er. Hunt verkauft alle Erfindungen sofort für kleine Summen weiter, so dass er 1859 nahezu mittelos stirbt und in Vergessenheit gerät.