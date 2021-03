Schnellstart als Jungverleger

Keith Rupert Murdoch, am 11. März 1931 im australischen Melbourne geboren, ist der Sohn eines Zeitungsverlegers. In Oxford studiert er Philosophie, Politik und Ökonomie. Nach dem Tod des Vaters kehrt der 22-Jährige zurück und übernimmt 1952 das Unternehmen. " Kinder-Verleger " spottet die Konkurrenz.

Rupert Murdoch 1964 mit Ausgabe des "Daily Mirror"

Doch der Neuling zeigt sofort, was in ihm steckt. Murdoch expandiert, kauft Zeitungen, Radiostationen und macht aus kleinen Blättern große Boulevardmedien. Dann rollt er Großbritannien auf, übernimmt 'News of the World' und 'The Sun' und gründet später TV -Sender wie Sky Channel.

Murdoch kauft Fox News

Kritiker werfen Murdoch immer wieder vor, sein Aufstieg zum Medienzar beruhe allein auf sexgeladenem Billigjournalismus, fetten Schlagzeilen und nicht selten auf unsauber recherchierten Enthüllungsstories. Aber auch seriöse Zeitungen wie die ehrwürdige Londoner 'Times' werden zu Murdochs Beute.