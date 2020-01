Am Abend zuvor wird er noch in seinem stadtbekannten Rolls Royce gesehen. Wie so oft lässt sich Rudolph Moshammer durch die Straßen am Münchener Hauptbahnhof fahren, dort wo die Stricher stehen. Am Morgen des 14. Januar 2005 findet sein Chauffeur den 64-Jährigen tot in seiner Grünwalder Villa – erdrosselt mit einem Kabel.