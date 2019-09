Am 12. September 2009 beobachtet der Geschäftsmann Dominik Brunner in der S-Bahn , wie zwei junge Männer eine Gruppe von vier Schulkindern bedrängen. Noch im Zug setzt der 50-Jährige einen Notruf an die Polizei ab: Es gehe um Diebstahl. Am S-Bahnhof in München-Solln steigen Täter und Opfer gemeinsam mit Brunner aus.

Dann geht alles sehr schnell. Brunner spricht die Männer an, es entwickelt sich eine wüste Prügelei. Wenig später ist Brunner tot.