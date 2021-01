Offensiver Herrscher des Strafraums

Der am 21. Januar 1901 geborene Arztsohn ist 15, als ein sportlicher Priester ihn zum Kicken ermuntert und sein enormes Talent entdeckt. In seinem ersten Club Espanyol Barcelona spielt Ricardo sofort in der Stammelf. Doch auf Druck seines Vaters muss er ein Medizinstudium beginnen; in jeder freien Minute allerdings spielt er mit Freunden Fußball und wird Mitglied des FC Barcelona.