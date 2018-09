86 Länderspiele und 557 Bundesligaspiele - nach mehr als zwei Jahrzehnten Profi-Fußball beendet Torhüter Oliver Kahn seine Karriere. Am 2. September 2008 findet in München sein Abschiedsspiel mit dem FC Bayern gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft statt.

Kahn wird am 15. Juni 1969 in Karlsruhe geboren und beginnt 1976 in der F-Jugend des Karlsruher SC mit dem Fußball. Schon mit 15 Jahren steht für ihn fest, dass er Profi werden will. Selbst im Training habe sich Kahn maßlos geärgert, wenn er ein Gegentor bekam, erinnert sich sein Teamkollege Martin Schüle.

"Niemals aufgeben!"

Kahns Motto lautet von Anfang an: "Niemals aufgeben - immer weiter!" Mit 18 Jahren feiert er sein Bundesliga-Debüt. Drei Jahre später macht ihn Trainer Winnie Schäfer zum Stammtorhüter des Karsruher SC .