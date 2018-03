Die Talkshow-Ära im deutschen Fernsehen beginnt mit einem Grundkurs in Medienkunde. " Eine Talkshow – was ist das ?“ fragt Dietmar Schönherr in seiner ersten Anmoderation. Er erklärt den Zuschauern, dass 'to talk' reden heißt, was sie in der Sendung erwartet und kommt zu dem Schluss: " Das Ganze ist also sozusagen eine Rederei .“

TV -Gesprächsrunden gibt es da natürlich schon, meist hochintellektuell oder politisch wie der Internationale Frühschoppen mit Werner Höfer. Aber Talk als Unterhaltung mit Prominenten? Das ist für das deutsche Publikum etwas radikal Neues, als "Je später der Abend" am 18. März 1973 im WDR Fernsehen startet.