Gnädiger Blick zurück

Heute, in Zeiten von "#MeToo", blickt Raquel Welch gnädig auf ihre Vergangenheit zurück. Sicher habe sie oft sexy Badekleidung getragen, sagt sie. " Aber ich hatte nicht das Gefühl, ausgenutzt zu werden ." Auf eine Reporterfrage, ob sie noch von dieser Zeit träume, antwortet die Schauspielerin: " Ich schaue nicht zurück ."

Geboren wird Raquel Welch am 5. September 1940 in Chicago. Bereits mit sieben Jahren erhält sie Ballett- und Schauspielstunden. Mit vierzehn gewinnt sie einen Schönheitswettbewerb, der ihr einen Job als TV -Wetterfee einbringt. Fünf Jahre später heiratet Raquel ihren Schulkameraden James Welch. Drei weitere Ehemänner werden folgen, sein Name bleibt.

Traumgagen für wenig Text

Nach kleinen Auftritten in Streifen wie "Madame P. und ihre Mädchen" oder "Die Gespielinnen" spielt Raquel Welch das Steinzeit-Bikinigirl mit dem Superbody. Sie spricht im ganzen Film nur drei Worte, aber Produzenten in den USA und Europa bieten ihr nun Traumgagen von bis zu einer Million Dollar.

Meistens sorgt Raquel Welch neben dem männlichen Star als erotischer Eycatcher für Zugkraft. Ihre Partner sind Hollywoods erste Garnitur: James Stewart, Frank Sinatra, John Huston, Robert Wagner. Doch Raquel Welch wird ihr Image als Pinup-Girl nicht los; Angebote für große Charakterrollen bleiben aus.