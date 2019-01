Elias Canetti ist alles andere als ein Fußball-Fan. Doch dann zieht der Schriftsteller in die Nähe des legendären Rapid-Wien-Stadions auf der Hütteldorfer Pfarrwiese. Und vernimmt plötzlich, an einem Sonntag, "den Aufschrei der Masse ". Von da an hört er " dem ganzen Match zu ", ohne irgendetwas vom Spiel sehen zu können. Und registriert, dass die Triumphrufe der Sieger anders klingen als der " Aufschrei der Enttäuschung" .