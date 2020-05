Viele Höhe- und einige Tiefpunkte

Doch nicht alles läuft nach Plan: 1988 bricht die Besucherzahl massiv ein, das Festival setzt für zwei Jahre aus. Der Veranstalter baut danach auf mehr Newcomer - ein Konzept, das aufgeht. 1997 legt ein Blitzeinschlag die Stromversorgung während Chris Reas Auftritt lahm. 2014 trennen sich Lieberberg und die Nürburgring-Betreiber im Streit ums Geld. Rock am Ring zieht für zwei Jahre auf ein 36 Kilometer entferntes Flughafengelände in Mendig, kann dann aber wieder an den Ring zurückkehren.

Die Jahre 2016 und 2017 sind besonders chaotisch: Zuerst wird das Festival wegen schwerer Unwetter unter- und dann abgebrochen. Durch Blitzeinschläge werden über 70 Menschen verletzt. Ein Jahr darauf räumt die Polizei das Gelände - jetzt wieder an der Rennstrecke - wegen einer Terrorwarnung. Der Auftritt von Rammstein am Freitagabend wird gestrichen, der Headliner reist ohne Auftritt ab. Immerhin: Am Samstag gibt die Polizei Entwarnung, das Programm geht weiter.

Kein günstiges Vergnügen

Diese großen und viele kleine Geschichten sorgen dafür, dass Rock am Ring nach 35 Jahren für viele ein Mythos ist, der sie ins Schwärmen bringt: " Da fahren 50.000 Bekloppte hin und die haben fünf Tage Freigang. Dementsprechend laufen viele lustige Sachen ", sagt Festival-Besucher Tom Mellmann aus dem sauerländischen Gleidorf. Günstig ist das Vergnügen allerdings nicht. Manche Fans lassen am Ring bis zu 500 Euro - für Eintrittskarten, T-Shirts und Bier.

Dass Rock am Ring im Jubiläumsjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie komplett ausfällt, ist für die vielen tausend Musikfans eine Enttäuschung. Bleibt zu hoffen, dass es 2021 weitergeht und die Corona-Pause ebenfalls nur eine Episode in der Festivalgeschichte wird.