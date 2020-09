Eine moderne amerikanische Oper

Gershwin ist 26 Jahre alt, als er 1924 mit seiner "Rhapsody in Blue" zu einem der erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts aufsteigt. Auf ganz neue Weise verbindet er Amerikas moderne Musik mit klassisch-symphonischen Kompositionen. "Ein Amerikaner in Paris" macht Gershwin 1928 weltweit bekannt.

Komponist George Gershwin

Mehr als ein Jahr arbeitet Gershwin mit Heyward und seinem Bruder Ira an "Porgy and Bess", seiner ersten Oper, die über drei Stunden dauert. Er schreibt ergreifende Melodien, zeichnet mit Soli und Duetten eindrückliche Charaktere und komponiert virtuose Orchesterpartien, in denen Jazz, Blues und Spirituals anklingen.

Ausschließlich schwarzes Ensemble

Die tragische Love-Story um den lahmen Bettler Porgy, der aus Liebe zum Mörder wird, spielt 1870 unter den farbigen Bewohnern der Catfish Row, einer Vorstadt von Charleston. Am 30. September 1935 erlebt "Porgy and Bess“ in Boston seine Uraufführung. Erstmals steht dabei ein ausschließlich farbiges Ensemble auf der Bühne - zu einer Zeit, als Rassenunruhen die USA erschüttern.

Das Publikum in Boston nimmt "Porgy and Bess" begeistert auf. Gershwin selbst meint: " Diese Musik ist so großartig, dass ich kaum glauben kann, dass ich sie geschrieben habe ."

Doch die Inszenierung am Broadway kann die Erwartungen nicht erfüllen. Kritiker monieren, Gershwin habe einen unausgereiften Stilmix komponiert, der keine Oper, sondern "nur" ein Musical sei.

Früher Tod des Komponisten

Nach 124 Aufführungen wird "Porgy and Bess" am Broadway abgesetzt. Den späteren Welterfolg erlebt Gershwin nicht mehr. Am 11. Juli 1937 stirbt er an einem Hirntumor.