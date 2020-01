Ausgrenzung des Erkrankten

Auch die Krankenschwester Magdalena Drinhaus, damals im ersten Lehrjahr, steckt sich an, obwohl sie eine Etage über der Station, in der der Erkrankte liegt, arbeitet. " Hinterher ist festgestellt worden, dass die Viren wohl durch das Treppenhaus nach oben gelangt sind ", erinnert sie sich. Acht Wochen verbringt sie in Quarantäne, auf einer Seuchenstation in Wimbern.

Zwanzig Menschen erkranken, vier sterben. Der 20-jährige Elektromonteur überlebt. Die Medien berichten landesweit von dem kiffenden Hippie, der die Pocken aus Pakistan nach Deutschland eingeschleppt hat. " Das führte zu massiver Ausgrenzung und Morddrohungen gegen den Pockenträger. Es kam auch zu Aktionen gegen Meschede im Allgemeinen ", sagt der Medizinhistoriker Malte Thießen vom LWL -Institut für westfälische Regionalgeschichte. So sollen Fahrzeuge mit dem Kennzeichen MES teilweise an Tankstellen nicht bedient worden seien.

Als eine 17-jährige vorher ungeimpfte Schwesternschülerin an den Pocken stirbt, will niemand die Leiche in ihre Heimatstadt Dortmund überführen. Der Gemeindedirektor von Wickede, wo die Erkrankte auf der Quarantänestation lag, fährt schließlich den Leichenwagen. Danach wird auch er gemieden. " Ich wurde sogar wesentlich weniger angerufen, obwohl das nach wie vor ungefährlich war ", erinnert er sich.

Angst vor der Seuche wie im Mittelalter

Die Panik wird erst eingedämmt, als die Behörden intensiv über Pocken aufklären. Rund 24.000 Menschen im Sauerland lassen sich impfen, ein Schutz, der auch bei akuter Gefahr wirkt.