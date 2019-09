"Wir wollten an und für sich mit Püree rauskommen" , sagt Eckart. "Es war aber am Anfang so zügig, dass wir es auf die Pfanne geworfen haben." Das sei die Geburtsstunde des Kartoffelpuffers gewesen. "Daher kommt auch der Name Pfanni - von der Pfanne."

Haltbarkeit erhöhen

Die Konservierung von Lebensmitteln hat familiäre Tradition: Kurz nachdem der Franzose Louis Pasteur das nach ihm benannte Verfahren entdeckte, hat Werner Eckarts Großvater Johannes Fruchtsäfte pasteurisiert und 1868 eine Konservenfabrik gegründet.