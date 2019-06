Fertigprodukte wie Tütensuppen oder Dosenravioli, die 1958 in die Geschäfte kommen, finden reißenden Absatz. Weil es aber an Rezepten mangelt, um all die Instant-Nahrung in abwechslungsreiche Gerichte zu verwandeln, entwickelt Maggi die Idee einer "Lehrküche". Zur Stärkung der Kundenbindung startet das Unternehmen am 9. Juni 1959 in der Frankfurter Innenstadt ein völlig neuartiges Werbekonzept: das Maggi-Kochstudio.